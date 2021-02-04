據《北京日報》報導，2020年，北京SKP百貨公司的銷售額達177億元人民幣（約合新台幣790億元），不僅連續10年蟬聯中國「店王」，而且首次超越英國哈洛德百貨，問鼎全球「店王」。2020年SKP共接待1500萬人次客流，銷售額實現15％的增長。單店銷售額、每平方米銷售產出均為全球第一。

此外，西安SKP亦獲得欣喜增長，當年度的增幅同比高達36％。

2020年6月12日，成都SKP項目也正式開工。2019年9月，北京華聯集團與成都市政府簽訂戰略合作框架協；2019年11月，成都交投華聯置業有限公司在高新區註冊成立；2020年4月，成功摘得該項目地塊試用權；從簽約到拿地到開工，一切不過大半年的時間，可謂進展神速。

據悉，成都SKP預估將在2021年底呈現。屆時，成都雙中心的局面全面展開，春熙路商圈和交子公園商圈將各自助力成都建設成為國際消費中心城市。

受全球疫情影響，海外市場奢侈品銷售在2020年出現嚴重下滑，中國成為唯一正增長國家，由此印證了中國消費者在全球奢侈品市場中的主導地位。加上國際間的出行限制，出境消費開始回流國內。

2020年12月16日，全球知名戰略咨詢公司貝恩發佈中國奢侈品市場研究報告《2020年中國奢侈品市場：勢不可擋》顯示，今年全球奢侈品市場將萎縮23％，但中國境內奢侈品消費將逆勢上揚48％，達到3460億元。

報告預計，到2025年，中國有望成為全球最大的奢侈品市場。

(中時 )