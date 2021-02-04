春節沒有地方在家就看賽事，台灣運彩春節3彈齊發─包括「24小時投注不打烊」，「籃球特尾樂加碼最高8千倍」以及「熱門賽事增加單場場中投注」。台灣運彩說，希望新的一年，民眾在家做好防疫，投注運彩讓「牛轉錢坤」開心過好年。

台灣運彩表示，今年農曆春節期間有多項精彩賽事，包括澳洲網球公開賽、歐洲五大足球聯賽以及美國職籃等，台灣運彩配合賽事的進行都有相關投注，並且規劃3項春節限定的服務及促銷活動。

運彩進一步指出，網球大滿貫賽事之一的「澳洲網球公開賽」將在2月8日（一）開打，這是澳網自1987年後首度在元月之後舉行，賽事期間適逢農曆春節假期，除了澳網之外，其他在春節期間進行中的賽事，包括美國職籃、歐洲五大足球聯賽以及排球等，因此，運彩增加單場及場中投注場次，民眾在2月16日（二）前把握機會加碼投注支持喜歡的賽事及隊伍！

運彩表示，「籃球特尾樂」是簡單又特別的玩法，只要猜中美國職籃當日賽事的賽果尾數，就可以抱回獎金，今年1月就已經有兩張中4尾、抱回7,000倍大獎的彩券；2月3日（三）起「籃球特尾樂」中獎倍數提高到8倍、80倍、800倍以及8,000倍，玩法簡單易上手，獎金倍數提高。

另外從2月10日（三）小年夜起到2月17日（三）年初六凌晨1:45，台灣運彩再推24小時營業，不論是前往投注站或是透過台灣運彩網站進行投注，民眾可以在春節假期期間完整享受24小時不停歇的投注服務；2月底前透過台灣運彩網站進行投注累計滿5,000元，還有機會把iPhone12及switch帶回家，讓想要在家防疫的民眾也可以體驗隨時隨地投注運彩的樂趣。

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(工商 )