鹿野二層坪花海吸引大量遊客朝聖，然而卻被楊姓網友發文表示：「拍個照有需要踩到田中間去嗎？」，照片內可見不少被遊客踐踏而形成的走道。（蔡旻妤攝）

鹿野二層坪花海吸引大量遊客朝聖，然而卻被楊姓網友發文表示：「拍個照有需要踩到田中間去嗎？」，照片內可見不少被遊客踐踏而形成的走道。（蔡旻妤攝）

鹿野二層坪花海自寒假以來吸引大量遊客，然而到場賞花的楊姓網友日前發文抱怨：「拍個照有需要踩到田中間去嗎？」，痛批波斯菊都被一群遊客踩爛了，其他人要怎麼拍照？他呼籲遊客務必自律並提升公德心。

「花開得很美，不過人真的很糟糕！拍個照，有需要踩到中間去嗎？當下就聽到你們踩斷花支到聲音，只好快點離開，再待下去就怕會跟這些沒公德心的吵起來。」，楊先生說，拜託大家沿著田埂走，拍照站在田埂上就好，踩到中間去拍真的沒比較美。

網友米絳回應，雖是有計畫的綠肥植物，也是做美化景觀，但私人農地就可以隨意進去踩嗎？在外圍拍照很難？非得踩進去？若想要入農田可以去參加鄉鎮公所辦的體驗活動，她表示，自家農地也是種了大花波斯菊，就因為農地鄰路，因而吸引了不少人拍照，換來的卻是遊客隨手丟下的垃圾一堆，自此之後再也不想種景觀用的綠肥植物。

對此，前副議長也是鄰近鄉鎮居民的陳宏宗表示，雖然花屬於綠肥，但當地並無相關管理單位，希望遊客都沿著既有路線及田埂走進花海，才能保留美景給每位到訪遊客。

劉姓農民說，這裡一開始只有浮圳，後來開始種植波斯菊後，他透過臉書分享的花田美景，沒想過二層坪水橋會成為台東最熱門景點，外地遊客看到大片花海都覺得很驚豔！

陳宏宗說，這裡原是稻田，住家少、空氣好、視野遼闊，前後分別是海岸山脈及中央山脈，歡迎大家來參觀，強調沒有來看二層坪花海，枉費大老遠專程來台東一趟！

(中時 )