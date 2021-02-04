新科中職會長、立法院副院長蔡其昌南下訪視，先訪視富邦悍將、樂天桃猿及味全龍3隊，隨後來到高雄了解澄清湖棒球場的現況，並宣布今年球季將安排28場賽事在澄清湖，蔡其昌會長表示，相信高雄已經做好準備要迎接新賽事。

蔡其昌今日與秘書長楊清瓏、副秘書長王惠民、裁判長張展榮南下訪視各隊春訓，探訪3隊，明（5）日將繼續前往高雄市國慶青埔球場探訪統一獅與屏東中信園區的中信兄弟。

首先抵達雲林縣斗六棒球場探班味全龍隊春訓，蔡其昌鼓勵味全龍教練、球員，期盼在新的賽季可以打出競爭力。

緊接著，蔡其昌又前往嘉義市立棒球場探班富邦悍將，與總教練洪一中針對富邦訓練環境交換意見，並告知六搶一資格賽目前聯盟辦理的進度，承諾全力擔任「中華隊後勤總司令」。

最後蔡其昌來到嘉義縣立棒球場，關心樂天桃猿的練習狀況，蔡其昌代表聯盟向嘉義縣長翁章梁爭取各項嘉義縣球場補強事宜，翁章梁也豪爽允諾全力支持。

春訓探班後，蔡其昌繼續前往高雄市了解澄清湖棒球場的現況，在高雄市長陳其邁、副市長史哲等人陪同下，實地會勘球場草皮、室內牛棚區等設施的改善成果，蔡其昌會長表示，相信高雄已經做好準備要迎接新賽事。

同時，蔡其昌也正式對外公布今年聯盟安排28場比賽在澄清湖球場進行，要高雄球迷放心，他說：「聯盟以例行賽如期開打、開放球迷進場為目標，將持續與中央疫情指揮中心保持緊密聯繫，一切配合指揮中心的各項防疫措施。」

蔡其昌（右）訪視富邦悍將春訓並頒發加菜金。（中華職棒聯盟提供）

蔡其昌（左一）訪視樂天桃猿，領隊浦韋青（右二）、總教練曾豪駒（右一）。（中華職棒聯盟提供）

中職會長蔡其昌（左一）訪視味全龍春訓，總教練葉君璋（右一）。（中華職棒聯盟提供）

(中時 )