遠見雜誌2021「企業最愛大學生評價調查」，從569份上市櫃企業有效問卷回覆結果，正修科大進入企業最愛大學生TOP30，私立科大排名第2，觀光遊憩系更挺進觀光學科領域畢業生企業評價TOP5。

正修科大表示，遠見雜誌每年都會對針對台灣上市櫃公司進行「企業最愛大學生評價調查」，了解企業主心目最最佳就業力大學，2021年共邀集1718家上市櫃企業參與調查，完成569份有效問卷，回覆率達百分之33點12，每家企業可選出最愛的前三名學校，第一名給3分、第二名給2分、第三名給1分，依總積分進行排名。

調查除以「校別」外，並依據「學科別」分為文法商、理工及民生類的觀光休閒、藝術表演、農林漁牧及建築設計，共有30大類10個分榜「學科領域排名」。

正修科大從上市櫃企業主給予的評價脫穎而出，進入企業最愛大學生TOP30，私立科大排名第2，正修畢業生謹守職場論理，加上耐操、好用，頗受企業主青睞。

正修科大指出，另獲「觀光學科領域畢業生企業評價」TOP5的觀光遊憩系，連接產業趨勢脈動，學生配合度高、抗壓性及學習態度讓企業主留下好口碑，並朝向智慧觀光旅遊管理及加強旅宿服務創新管理特色實務課程規劃，未來將更落實機器人創新服務流程設計、手機虛擬導覽機場出入境、運用直播訓練領團說話技巧及銷售能力、AR／VR載具360度環景運用在景點的實際體驗。

(中時 )