華視在人力銀行刊登招募編譯資訊，日薪則是在新台幣1800元至2000元之間，工作時間是輪班，人力需求則是1到4人，性質為長期兼職。（李侑珊翻攝）

NCC執意讓華視進駐52頻道，但華視屬於公廣集團，被質疑記者人力不足，無從支應24小時衛星電視台營運，經營更是虧損連連。近日卻傳出華視正努力增加記者人力，但在人力銀行刊登的承攬攝影記者的職缺，要求3年以上資歷，卻開出日薪最高新台幣2500元的待遇，性質是長期兼職，挨批「把記者當台北橋下的散工」。

華視為蔡政府最屬意上架52台的新聞頻道，但對於財務虧損連連，NCC副主委曾柏宗卻選擇無視這項問題。

華視近日在人力銀行開出職缺，攝影記者計畫招收1到6人，但薪水以日薪 計價，幅度為新台幣1600元至2500元，工作內容與全職無異，還得配合SNG連線作業，資歷條件也要求必須是3年以上攝影記者等相關工作經驗，不過卻是長期兼職。

另外也刊登招募編譯，日薪則是在新台幣1800元至2000元之間，工作時間是輪班，人力需求則是1到4人，性質為長期兼職。

據公廣集團內部人士透露，為了上架52台，華視已計畫增加1倍的記者人力，現在是165位，另外預計增加170人，新聞部的人力將倍增，這筆人事費用「大手筆，反正虧損國家付」。

至於攝影記者與編譯的工作性質為長期兼職，該名人士則說，「把記者當台北橋下的散工」，目的很明顯是為了省勞健保等費用，所以員工聘用性質不算派遣，而是打零工，「應該歸類為兼差打工，這樣做，公廣集團可說是以身作則了」。

(旺報 )