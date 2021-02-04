近期因富邦金控收購日盛金一案，金管會被立委高嘉瑜、前立委段宜康猛批。金管會主任黃天牧4日在例行記者會前特別來拜早年，更特別強調，對於各界的批評及建言，金管會均將虛心檢討，並連說三次自己的座右銘「不畏懼、不討好」，凡事將「為所當為，廉潔自持，依法秉公處理」。

黃天牧指出，金融監理業務經緯萬端，無論是整體政策規劃執行或個別案件處理，都可能動見觀瞻，對於各界的批評及建言，金管會均將虛心檢討。

黃天牧指出，他一向他秉持英國《金融時報》的座右銘「不畏懼、不討好」（Without Fear and Without Favour），為所當為，廉潔自持，依法秉公處理，而且他還連說了三次。

黃天牧指出，在瞬息萬變的年代，無論是金融機構、監理機關或媒體，都面對各式各樣的挑戰與考驗。2020年底寫給全體同仁的信件中，我以二次世界大戰時期英國宣傳標語「保持冷?、繼續前行」（Keep Calmand Carry On），勉勵同仁持續努力。新的一年，金管會將一本初衷，積極推動各項政策措施。

此番言論是否針對富邦金控併日盛金案？黃天牧澄清說，不是針對什麼個案，「不畏懼不討好」一直是他很喜歡的座右銘，金融監理牽涉到很多利益，「為所當為，廉潔自持，依法秉公處理」是擔任主委這個角色的理念表達。

富邦金收購日盛金案，一路被高嘉瑜批金管會在「護航富邦」，黃天牧不只在立法院財委會怒駁高嘉瑜，要她把話收回，在2021年1月29日時金管會還發布澄清，如今年前金管會新春記者會因疫情延後，黃天牧還特別再次到例行記者會上強調立場，顯見在黃天牧心中，金管會的清白有如皇后的貞操不容質疑。

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