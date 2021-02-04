為幫助青年在最短的時間內找到生涯目標、提升就業力，基督教芥菜種會與花旗基金會開辦「Yes, I Can.青年就業培力」免費課程，推出容易入門、創業的咖啡技能班，以及影片剪輯、機器人vs 3D列印等熱門課程，幫助青年找到就業方向、獲得就業機會並累積正向就業經驗，歡迎16-24歲有就業需求或想自由創業的青年把握機會。

芥菜種會於1956年開始投入對弱勢民眾職業培力的服務，2017年起獲花旗基金會「邁向成功之路Pathways to Progress」計畫支持，共同關注青年高失業率問題，並透過「Yes, I Can.青年就業培力」合作課程，免費協助失業青少年克服心理障礙與建立自信，透過自我探索、人際互動學習等，突破就業困境。三大類課程分別為青年自我探索、就業培力與技能訓練特色班，由專業講師及社工帶領，進一歩建立支持性互助團體、職場體驗與實習、輔導順利就業等。

1月份剛結束的「我脫單了！嗨親愛的咖啡」課程，邀請季洋莊園咖啡資深店長與講師講解義式咖啡文化的演變，學員操作咖啡機、奶泡製作與創意拉花等，實際了解每個動作和流程的獨特內涵和意義，結訓前舉辦的義式咖啡花式競賽，學員自備雪碧、榛果、玫瑰和紅酒等材料嘗試，跳脫原有基本款咖啡種類的框架，過程中不斷有驚喜。

參與青年炫宇沒有餐飲背景和經驗，也缺乏自信，但他敢於發問與學習，最後學會沖出不同風味的咖啡並不困難，甚至體認到自己的味覺，原來可以分辨細微的味道，很有成就感。除了咖啡技巧傳授、業界秘訣和經驗分享，課程還著重在人際溝通與團隊合作的學習，結訓後進一步協助學員分辦職缺及尋找適合的企業，鼓勵青年勇敢嘗試、累積工作經驗。

基督教芥菜種會社區發展處處長李士青說，咖啡是時尚，也是生活品味，咖啡創業相對容易，從餐車的低門檻就可以開始；青年就業培力的多元課程了解學員需求，例如開辦「3天完成影片剪輯」，協助影音媒體世代的青年，學習影片自我行銷，也能成為一項工作技能。

(中時 )