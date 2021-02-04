北市1名17歲少女，4年多前與因案出獄的父親同住，該名獸父在她13歲時，就藉機對她伸出狼爪，還恐嚇她若講出去，就會沒爸爸，少女因不想失去父親，4年多來陸續遭性侵80餘次，其中數次還吃避孕藥遭獸父無套性侵；日前獸父發現女兒交了男友，為此抓狂斥責，少女忍無可忍向校方揭露此事，士林地院審理後，判這名獸父有期徒刑16年，可上訴。

判決指出，該名父親出獄後與女兒同住，13歲時就遭父親性侵，少女雖然遏力抵抗，最後仍被摀嘴得逞，獸父事後經常警告女兒，若說出去他就會被抓走，她就會沒爸爸照顧，少女因不想害父親被關，因此一直隱忍。

該名獸父此後變本加厲，一有機會就性侵女兒，有一次甚至要女兒拿按摩棒自慰，他再用手機拍下過程，後來還叫女兒吃避孕藥，自己不戴保險套性侵，4年多來至少80多次。

少女供稱，每次遭性侵她都非常痛苦，只想趕快結束，但又不想失去爸爸，因為父親平時對她還不錯，放假也會帶她出去吃飯、遊玩，4年多來都在這種矛盾的心情下過日。

日前獸父發現少女有交男朋友，還質問兩人是否發生關係，少女雖然否認，表示兩人很清白，但仍遭父親斥責，她越想越氣，最後才向導師告知4年來的不堪遭遇。

士林地院審酌，被害人因小時候父親入獄，一直希望有爸爸在身邊，遭性侵後為免他會因此事入獄，選擇隱忍持續遭受侵害，被告身為人父，卻利用這種信賴、照護關係，無視被害人年紀尚幼，性自主權尚未成熟，長期將女兒當成洩欲對象，違背人常及社會道德，法理不容，對被害人更造成難以抹滅之傷害。

合議庭認定，被告在女兒未滿14歲時便施以猥褻3次，處1年徒刑，性交未遂、即遂累犯，各處2年6個月及4年徒刑，女兒滿14歲後，計有70多次性侵，各處3年6個月，逼迫未成年拍攝淫穢影片處1年4個月，合計應執行有期徒刑16年，可上訴。

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(中時 )