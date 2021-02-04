3年前轉任律師的前彰化地檢署檢察官鄭智文，開心在臉書貼文分享，公開宣布順利取得土木工程碩士學位證書。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

終於不再只是高中畢業。前彰化地檢署檢察官鄭智文轉任律師後，為了一圓少時建築夢，僅高中職學歷的他，「越級」申請成為國立暨南大學土木工程研究所一般生，去年底順利完成碩士論文，並在年初通過論文口試，近日領到證書，3日深夜忍不住在臉書貼文分享，開心宣布正式取得土木工程碩士學位。

鄭智文在臉書張貼手拿暨大發給的碩士學位證書照片，貼文指出「對不起，讓我炫一下，我今天真的很開心，終於領到土木工程碩士文憑了，智文不再只是高中畢業，謝謝一路走來對我扶持的貴人、師長、朋友，有你們真好，永遠銘記在心。」，公開昭告如今已從高中畢業晉級到研究所畢業。

鄭智文曾是全國唯一僅高中學歷的檢察官，高中時期曾在工地綁鐵條、當板模臨時工賺學費，因此懷抱想蓋房子來賣的建築夢，曾在民生市場擺攤賣雞鴨鵝肉的他，檢察官生涯中屢破環保、食安等大案。在偵辦混凝土混摻廢爐碴的公共工程弊案時，讓他重燃心中夢想。

當年想轉職蓋房子的他想跟爸爸拿錢創業，還去學習當水電工，卻被爸爸勸退要他不如好好讀書，他憑著苦讀，23歲先考過司法特考成為書記官，30歲再通過號稱「最難考的國考」司法官考試，受訓2年後成為全國唯一只有高中畢業的檢察官。

在動不動就是出身名校學霸的司法官體系中，他彷彿異類，也因此辦案比別人更衝更拚，不按牌理出牌；憑著這股不服輸的決心，沒上過大學的他，轉任律師後以國考成績「越級」申請上研究所進修。

他說，建築、土木結構等都是專業，他雖有現場實務經驗，但希望能重新回到學校，重頭紮實學習學術理論，結識多位學者，成為他未來請益的對象；睽違20年再回歸校園當學生做學問，又是一般生，面對都是20出頭的年輕同學，只能加倍付出時間與體力，自嘲拚到頭髮全都白了，總算順利完成學業取得證書。

(中時 )