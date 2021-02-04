【政新鮮】文山伯氣噗噗 轟黃捷沒在客氣

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票日2月6日在即，高雄魚販仔文山伯在中時新聞網節目《政新鮮》節目，呼籲鳳山人不要再被她虛偽的外表欺騙了，罷免二階會有4萬多人連署要拉下妳，就是有妳做不好的地方，居然還好意思說自己「從頭到尾都沒有做錯事」，要選民幫忙當她的樁腳。

「選前山盟海誓，選後昨晚拍謝」，文山伯說，近來高雄市議會召開臨時會在審總預算案，總預算案攸關市政建設的推動，黃捷竟然為了搶救自己的政治前途，提前離場去掃街拜票，把個人利益看得比市民權益重要，更別提先前表決瘦肉精零檢出時，她也是落跑沒有參與表決，根本不在乎市民的食安健康，痛罵「妳這樣做，是要怎麼讓鳳山市民信服？」。

文山伯也提到，新人從政都會碰到很多困難，但當時鳳山人很給黃捷機會，讓她以1萬8千票的成績當選，是期盼她可以好好做世代傳承，也希望換上新的面孔能夠有新的表現，但沒想到她監督問政如此糟糕，並指出每個東西都有試用期，東西不好我們可以要求退貨，同理如果民意代表沒有盡責，當然人民也可以行使公民權將她罷免掉，呼籲鳳山選民別再畏畏縮縮，一定要站出來投票，讓黃捷和蔡政府不能繼續為所欲為。

(中時新聞網)