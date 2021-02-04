農曆新年即將到來，在此之前有許多傳統習俗需多注意，運勢命理老師艾菲爾分享，農曆12月23日晚間11點之後、12月24日分別是北方和南方的小年，也是「送灶神」上天的日子，人們會將灶神送回天上向玉皇大帝報告各家善惡，為了讓灶神能多說好話，可用甜品、水果作為祭品祭拜，祈求玉皇大帝降臨福氣，可讓未來一年更順利，有轉運之效。

▍送灶神的時機

艾菲爾老師分享，越早送灶神回到天上，福氣就來的越早，也就是俗語提醒的「送神早、接神遲」。在這天請勿吵架，否則容易壞事，錯過國曆110年2月4日、5日，就要等到2月10日小年夜來送灶神了。

▍送灶神的方式

大家可於廚房的瓦斯爐或電磁爐旁，供奉三種不同顏色的水果或甜品，並且供奉三杯清茶，心中默念感謝灶神一年的保佑，並祈求新的一年平安順利、心想事成。

▍關於小年

小年在各地有著不同的概念與日期，北方地區為農曆12月23日（國曆110年2月4日）；南方地區為農曆12月24日（國曆110年2月5日）；有些地區把農曆12月24日以及除夕的前一夜都稱作小年；有些地區稱農曆1月15日的元宵節是小年；部分地區則是農曆1月16日；部分少數民族地區是除夕。如果今天來不及送灶神，也可以在國曆110年2月10日（除夕前一天，農曆12月29日）送灶神。

▍送太歲方式

送灶神當天也是送太歲的日子，可恭敬地跟太歲星君道謝，感謝祂一年的照顧，之後把手邊庚子鼠年的太歲符，在寺廟的金爐燒化或直接丟棄；若是使用手機的庚子鼠年太歲「盧秘大將軍」的圖像，也一樣恭敬地謝謝太歲星君一年的照顧後，把太歲圖換成辛丑牛年值太歲「楊信大將軍」的圖像保平安。

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(中時新聞網)