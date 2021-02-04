大陸女星迪麗熱巴是新疆維吾爾族美女，從出道就已盛世美顏圈粉無數，演出過多部人氣電視劇和綜藝節目，每每出席各種活動都會掀起超高討論度；近期有網友挖出她18歲參加電影《王的盛宴》試鏡畫面，10年前後對比外貌幾乎沒改變，但演技略為青澀最後也沒得到「虞姬」角色機會，後來由另一名90後女星何杜娟飾演。

最近網路上有一篇迪麗熱巴出道前試鏡畫面流出，10年前她還就讀上海戲劇學院表演系，18歲的她挑戰導演陸川執導的電影《王的盛宴》中「虞姬」一角；畫面中看到她一臉淡妝，紮起丸子頭並穿著一襲白色古裝，臉蛋和現今落差不大，看起來依舊空靈有氣質。

近期迪麗熱巴10年前試鏡畫面流出。(圖/ 摘自香港01)

最後電影裡「虞姬」一角被另一位90後女演員何杜娟拿下。(圖/ 摘自何杜娟)

當時迪麗熱巴尚未演出過任何影視作品，因此在說話和表演時都能發現她的緊張，試鏡導演要求她做出多種表情，像是看見男友的喜悅、思念的憂傷或是遇見不可思議的狀況等等；可惜的是，迪麗熱巴疑似表情不夠到位，最後和「虞姬」擦身而過，該角色最後由另一位90後女演員何杜娟拿下。

電影《王的盛宴》由陸川執導，卡司有劉燁、張震、吳彥祖和秦嵐等，陣容不可小覷，後來電影也有亮眼票房，而何杜娟在電影中也完美詮釋「虞姬」，對她來說是人生代表作，至今在她的微博介紹仍寫著「《王的盛宴》虞姬扮演者」；而不少粉絲也為迪麗熱巴感到可惜，錯過一次成功的電影演出，但慶幸她後來也拍了電視劇《三生三世十里桃花》，展現她多年磨練的演技。

(中時新聞網)