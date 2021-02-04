花錢幫越南籍妻子開店，反而成為方便偷吃好地方，一名田姓男子與越南妻結婚後，對方要求開店賣麻油雞，結果越南妻帶同鄉小王到店裡約會，甚至豪不避諱對小孩說，「要不要這個叔叔當你爸爸」，偷情事蹟因此曝光。

根據判決書，2019年10月，裴姓越南妻表示想要改善冬天收入，要求田男開店讓她賣麻油雞，2個月後裴女抱怨因為工作累，不想家中、店裡往返，因此帶著小孩住到店裡，但其實是為了方便與同鄉小王偷情。

而小孩雖然年紀不大，但仍察覺母親異樣，因此向父親說「媽媽行為怪怪的」，田男隨即調閱店裡監視器，發現妻子與小王多次在裡面親親我我，像是摟抱、親吻、愛撫，甚至還有疑似口交畫面。

不僅監視器錄到裴女偷吃，田男指控妻子曾向小孩說「這個叔叔帥不帥？要不要這個叔叔當你爸爸」、「你敢告訴爸爸，我會和叔叔一起打死你」、「小孩再生就有了」等語，認為裴女侵害配偶權，向兩人求償60 萬。

針對田男指控，裴女反駁與同鄉只是朋友，爆料田男4年前也曾外遇，還不願意離婚，表示婚姻變調是有原因的，且自己薪水不多，無法負擔高昂賠償金。法官審理此案時，認為監視器雖然拍到親吻愛撫，但沒拍到口交行為，田男亦無法證實小孩說法，最後審酌侵害情節，與雙方經濟能力，認為應賠償金16萬元。

(中時新聞網)