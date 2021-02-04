搭配雙11、雙12購物節年度盛事，中租控股（中租-KY，5871）旗下仲信資融的「中租零卡」2020年11、12月單月交易金額連續突破億元大關，開出紅盤，此外，「中租零卡」線上交易量2020年成長已逾3倍。

仲信資融資深副總經理張銘聰4日指出，疫情使得無接觸式交易快速拓展，2020年較2019年同期，中租零卡線上交易筆數成長304％、交易金額成長150％，顯見零卡服務滿足會員的消費需求。自2月起，推出新春回饋與加碼新戶首購禮活動，維持成長動能。由於疫情改變整個消費生態，會員透過零卡創造的交易額、筆數持續破紀錄。

中租零卡2018年9月正式推出，結合過往的線下分期服務，新推出線上的行動收付服務，消費者運用行動裝置的APP，就可以輕鬆又便捷的購物。近2年，中租與大型電商、實體商家合作，積極打造零卡生活圈，消費者可在逾4萬家商家使用零卡服務；包含3C、家電、美妝保養、傢具裝修及線上學習等。

中租控股表示，新春在即，中租零卡也與不少線下實體門店透過一系列回饋活動，滿足零卡會員在農曆新年間的消費需求。不論大筆購物消費，或是諸如燙染髮、添購衣鞋的小額採買需求，還是旅遊、住宿、租車等，消費滿額可享受回饋。例如，更與美PAY支付合作推出10％回饋金，以回饋會員的長期支持。

中租控股指出，在2月1日至6月30日期間申辦成為中租零卡的新會員，零卡單筆消費滿1,200元即回饋100 LINE POINTS，滿3,000元回饋150 LINE POINTS，持續透過滿額活動帶給會員更豐富的數位消費體驗。

中租零卡採取會員制，預先給予消費額度，結帳時，可以選擇一次繳清，也可以選用分期付款，減輕一次付款的壓力，降低負擔；且每月採行固定繳款金額，無循環利息，讓會員有紀律的消費及還款，對於個人財務做更適當的理財規劃。

(工商 )