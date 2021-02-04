2021年以來，台股從不到1萬5千點，曾一舉突破1萬6千點，不到1個月，台股就漲了將近1成。不過，1月資本市場先盛後衰，指數大幅回檔，有人認為台股從去年3月以來的長多行情已畫上句點。到底要抱股過年，還是年後再行進場？陳奕光、儲祥生兩位專家看法雖略有不同，但長線觀點殊途同歸。

第一金投顧董事長 陳奕光：

封關前有買點 布局要呈「同心圓」

第一金投顧董事長陳奕光認為，1月下旬的回檔，僅是針對上旬大漲的修正，封關前仍有不錯的買點，「大盤翻空的時間還沒到。」

陳奕光以台股過往經驗來看，當加權指數與年線的（正負）乖離率超過30％時，很容易引發乖離率修正的回檔或反彈。「1月上旬加權指數急漲，與年線的正乖離率已超過30％，因此回檔並不意外。」再從以往數據來看，指數回檔5％至8％修正乖離率，很正常，因此，「15000點附近是不錯的進場點。」

買什麼？陳奕光提出兩個建議，一是尋找本波跌幅相對大盤較小、或整體型態仍比大盤強的強勢股。另一個建議參考是他設計的「同心圓」投資法（見圖），作為選擇標的與配置資金的標準。

圖中愈內圈代表基本面成長或展望愈明確的核心持股，可多配置資金、不輕易賣出。愈外圈，可能較具題材、但還未實際獲利，或者本益比偏高，這部分配置資金可以較少，且遇到較大回檔時須優先賣出。

那麼，台股經歷1月的修正後，農曆年後能大漲一波、再創新高嗎？陳奕光又給了否定的答案，他表示，以下幾個疑慮將影響台股上攻的力道。

首先是外資動向。原本預期外資在新的一年會轉賣為買，但從1月仍站在賣方、且台指期淨空單居高不下來看，今年外資買盤似乎並不樂觀。

其次，融資餘額至1月底已大增至近2千億元，且單日經常大起大落；加上成交量頻創新高、當沖比率大增，這些都是籌碼不穩的徵兆。

第三個疑慮是全球資金活水的重要指標：美國10年期公債殖利率。陳奕光觀察到，這個數值在1％以下已形成堅實的底部，「1％以下不容易再來。」殖利率往上，代表債券價格回跌，且收益率增加，但股市在高檔，資金就有「股轉債」的充足理由。

陳奕光進一步表示，今年初殖利率一度逼近1.2％，雖然近期回檔，但若再度站上且站穩1.2％，就要提防股市的潛在賣壓。

由於上述疑慮，陳奕光研判台股將進入萬5到萬6的區間整理，農曆年後若漲到1月高點16238點附近，建議先賣一趟。至於修正的起跌時點，研判可能落在3、4月。

至於修正的幅度，陳奕光認為不至於轉為長空，因為根據第一金投顧的預估，台股整體上市櫃公司2020年的稅後純益總金額約為2.4兆元，預估配息1.7兆元；預估今年稅後純益可望成長到2.8兆元、年增率16％，明年配息金額也將達1.95兆至2兆元。獲利成長加上龐大配息，是台股最有力的支撐。所以即使修正，「年線的支撐力道應該很強。」

陳奕光特別提醒投資人，今年最重要的就是：善設停損停利、嚴守投資紀律。不然去年以來累積的獲利若無法確保戰果，實在太可惜了。

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《今周刊》第1259期

(中時新聞網)