吳心緹欣賞「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」展覽。（吳松翰攝）

吳心緹欣賞「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」展覽。（吳松翰攝）

吳心緹欣賞「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」展覽。（吳松翰攝）

吳心緹欣賞「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」展覽。（吳松翰攝）

吳心緹近期接下手遊代言，運動實境節目《全明星運動會》日前公布第二季名單時，她也在選手名單之列，她4日利用工作空檔前往華山1914文創產業園區欣賞「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」展覽，受訪時透露最近正馬不停蹄持續進行體能訓練，已經打算除夕吃完年夜飯、從大年初一就開始自主訓練，「我真的很怕拖累我的隊友！」

她說，最近因為參加第二季《全明星運動會》，所以正在密集訓練，像在過著運動員的生活，每天幾乎從早到晚、各種不一樣的運動都要接觸。目前已經錄製2、3集。喜歡健身的她，沒有特別擅長的運動項目，但平常有接觸桌球、羽球，國中參加過校際籃球三對三鬥牛、大隊接力、女子短跑，雖不是第一名，但有進入前三名。

她透露自己最不擅長的就是游泳，因為她是完全不會游泳，雖然如果有這項競賽項目應該不會派她上場，但萬一有游泳接力的話，會有點害怕。之前她拍《浪花男神》有一幕是在5米深的游泳池，她特別在拍攝前幾週學游泳換氣，但在拍攝當天卻還是直接溺水，甚至緊張到把救生員一起拉到也快溺水。

吳心緹說，她是在錄影的前一個禮拜，才知道要去參加，突然開始加強訓練，一切都有點來不及的感覺，所以很緊張，那時也花了時間把第一季節目看完，大概知道有哪些比賽項目，發現有很多她沒接觸過的運動，例如樂樂棒球、沙地跳遠，有很多要新接觸的運動項目，讓她更覺得要好好加強體能，才能跟上大家的腳步。雖然平常有在健身，但是跟心肺、競賽型的運動差蠻多的，不一定有肌肉就會跑得快。在這次選手裡，她覺得自己的體能算中間、一般般。

不過她目前很享受這種很充實的生活，以前會失眠到2、3點才睡，現在都12點前睡，早上6、7點就起床，覺得自己很健康，很像運動員的生活，車上甚至隨時備有三雙運動鞋，分別是桌球鞋、羽球鞋和跑鞋。

之前練出馬甲線的她笑說馬甲線其實一直都有，當初練幾個月就有了，但是要維持比較難，一不練就會不見，現在偶爾還是要練個核心，最近也比較少去健身房了，因為節目有規定開始錄影就不太能去健身擔心大家如果痠痛或拉傷就可能影響錄影，所以原本有在健身的藝人，最近就比較沒有去了，製作單位看大家練習過度有時候也會逼他們休息，「會禁健身、禁酒，所以我尾牙滴酒不沾」。

(中時 )