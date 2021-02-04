在警方「加強重要節日安全維護工作」期間及農曆春節前夕，警政署長陳家欽4日下午4時30分許在由新竹縣警局長吳敬田陪同到橫山分局視察，向員警拜早年，同時頒發慰勞金，高度親和力及溫馨鼓勵，令橫山分局同仁揪甘心!
橫山分局轄內有許多熱門觀光景點，尤其內灣老街商圈，每逢假日皆湧現大量車潮，陳家欽感謝同仁全力投入疏導工作，適時啟動替代道路管制措施，紓解塞車回堵情形，執行交通成效有目共睹，並肯定治安上的表現，如台三線棉被裹屍案等，皆展現有案必破的決心。
陳家欽亦藉此機會與基層座談，官警們首先感謝署長推動刑法149、150條的修正，讓員警執勤時更能有效壓制暴力鬥毆的氣燄。
有員警提出有關擴大山區監視器建置，採購符合山區環境的登山巡邏車，及將來能購置臂盾、防割手套等防護裝備，納入警察執勤裝備之一，尋求法源依據。
陳家欽表示，未來會爭取相關經費，讓山區的治安維護更上一層樓，並斟酌有關該防護裝備的法源議題，以保護同仁執勤安全。
陳家欽並叮嚀所有官警在疫情期間，更要注意自身健康安全，並親自頒發金牛紅包，期勉警察同仁及義警、民防、守望相助隊、義交及志工等的民力伙伴，秉持「警民一體」的理念，通力合作，共同達成治安平穩、交通順暢、民眾安心，讓民眾都能平安快樂過新年。
(中時 )
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