台北市一名徐姓男子，聲稱自己是音樂人，以要拍攝專輯封面照為由，誘騙兼職小模的舞者前往家中試鏡，卻趁機在巧克力飲料中下藥性侵得逞。小模清醒後發現自己全身赤裸，下樓與等候的男友見面時仍意識不清、走路搖晃。2人報警揭露惡狼犯行，徐男今（4日）遭台北地檢署依加重強制性交罪起訴。

檢警調查，徐男是在交友軟體Tinder上，結識長相甜美的小模後，自稱平常有在玩音樂，跟音樂圈的朋友很熟，小模因為是舞者兼差，2人頗有話聊，還曾經約出門見面。徐男在2020年初，以要小模幫忙拍攝專輯封面相片為由，請被害人到家中試鏡。

據《ETtoday》報導，小模當天赴約到徐男家中，由於天氣寒冷，徐男假借喝熱飲暖身，沖泡了一杯熱巧克力飲料給小模喝，小模喝完沒多久就陷入昏睡，醒來時已經是深夜時刻，發現自己全身赤裸，衣服被脫光，此時剛好男友來電，她匆匆忙忙穿上衣服下樓找男友。

由於被害小模走路搖搖晃晃、口齒不清，機警的男友認為狀況有異，2人都懷疑遭到下藥性侵，立即報案。偵訊時，徐姓男子辯稱和被害小模是兩情相悅，但被害人下體採集到徐男的DNA，體內同時被驗出含有強姦藥丸成分的FM2，檢方認定徐男下藥性侵，依涉嫌以藥劑加重強制性交罪起訴。

(中時新聞網)