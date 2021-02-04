因電影《穿著PRADA的惡魔》使知名度更上一層樓的美國經典牛排館「Smith ＆ Wollensky」，自2019年來台展店後掀起訂位熱潮，成為愛牛饕客必訪的餐廳，今年看準年節與國人愛吃火鍋，Smith ＆ Wollensky台北店合作Just Kitchen虛擬廚房旗下Just Market，獨家推出3款精美氣派的火鍋肉片禮盒，讓饕客新春假期在家也能大啖頂級牛肉之外，也多了豪氣送禮的新選擇。

這次獨家推出的3款火鍋肉片禮盒，不僅有店內最受歡迎的2款乾式熟成牛排肋眼及紐約客火鍋肉片，還推出市場上較少見的1款濕式熟成菲力火鍋片，禮盒包裝以S＆W的品牌主色系綠色設計出質感氣派的風格，火鍋肉片禮盒特別提供0.3cm的厚切肉片，能保留住頂級肉品的口感與肉汁，也讓不同部位能充分展現其口感風味的特色。

Smith ＆ Wollensky推出乾式熟成肋眼火鍋片。（Smith ＆ Wollensky提供）

乾式熟成紐約客肉片口感緊實彈牙，熟成風味最為濃郁，一入口便可感受到肉香衝擊，隨之而來的堅果與奶油香氣餘韻悠長，適合肉食主義饕客；乾式熟成肋眼的熟成風味與油脂香氣交織出飽滿的特殊風味，軟嫩的肉質口感迷人。有別於乾式熟成較為狂放的風味表現，濕式熟成菲力則以柔嫩香甜為特色，充滿肉汁且輕盈的口感，低脂無負擔，能品嚐出肉的優雅質感。

火鍋肉片禮盒每盒裝250公克，相當9盎司牛排份量，就是要維持S＆W大口吃肉的品牌精神，讓消費者吃的過癮。「USDA Prime乾式熟成紐約客火鍋片禮盒」每盒約250G，優惠價1150元；「USDA Prime乾式熟成肋眼火鍋片」每盒約250G，優惠價1200元；「USDA 頂級濕式熟成菲力火鍋片」每盒約250G，優惠價900元，禮盒皆以冷凍方式配送，

頂級肉品應該怎麼涮也是大有學問，Smith ＆ Wollensky廚藝總監Chef Cale來台30多年，吃過各種不同類型的火鍋，相當熟悉台灣的鍋物文化，研發火鍋肉片時不僅針對不同厚度進行風味測試，也涮出一番獨家心得，涮肉時要使用小火將火鍋溫度控制在80℃左右，而不使用滾燙的水溫，涮肉時間也有訣竅，0.3cm的乾式熟成厚切肉片需要涮7秒鐘，濕式熟成菲力火鍋片則是4秒鐘，

Chef Cale表示，水溫與時間的控制能確保肉片品質完美呈現，不僅封存住肉汁，熟度跟口感都會是最佳狀態，消費者可依照建議方式來涮肉，再調整涮肉時間找出喜歡的口感風味。另外Chef Cale也建議涮完的肉片可沾些許海鹽提味或是選擇較清爽的沾醬如柚子醬來簡單調味，讓肉片表現出本身的絕妙滋味。

Smith ＆ Wollensky目前已在台北打造出2座乾式熟成室，使用品牌獨家簽約牧場Double R Ranch USDA Prime等級牛肉，以傳承自美國的43年乾式熟成技術，將牛肉控制在恆溫、恆濕且全日抽風的乾式熟成室中，並以UV殺菌光抑制壞菌。

熟成過程中還需要有專業人員持續監控肉質狀態以調整各項數值，歷經28天熟成出引以為傲的頂級牛肉，乾式熟成提升了肉品的香氣風味，使肉質更加柔嫩，並維持了Double R Ranch牛肉獨特的香甜滋味，創下一年銷售50噸牛排的好成績，這次推出的火鍋肉片，能體驗到乾式熟成不同的風味，也展現S＆W對自家肉品的信心。

為讓消費者方便選購，並確保商品出貨品質，S＆W攜手擁有豐富外送及餐點製作經驗的Just Kitchen虛擬廚房旗下的Just Market，成為S＆W火鍋肉片指定購買平台。目前Just Market針對年節也推出優惠組合，即日起至2月28日，凡購買1盒S＆W頂級火鍋肉片禮盒，即贈送1包價值199元的明星商品麥可溫德歐式德國結麵包。

麥可溫德經典歐式德國結麵包。（Smith ＆ Wollensky提供）

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