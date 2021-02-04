農曆新年是許多家庭團聚的日子，不過一名人妻委屈抱怨，婆婆在每年圍爐時準備的菜色都相當簡便，幾乎都是簡單的火鍋料，一盤海帶、豆乾等，但到了初二菜色完全不同，這時桌上會出現佛跳牆和蝦子等好料，全因是「自己女兒、女婿」要回家，這舉動讓原PO相當心碎，「我們這外姓人，要我回去只是要幫忙」。

原PO日前在臉書專頁「靠北婆婆2.0」上表示，眼看快接近過年圍爐的日子，但每年這時後她心情都相當低落，因為婆婆每年準備的菜色都相當簡便，「都是簡單的火鍋料，一盤海帶、豆乾、筍乾、魯蛋，年覆一年，吃啥都不用想就知道」。

讓原PO心碎的其實不是菜色，而是婆婆的雙重標準。有一年，婆婆開心的向她和老公說，她買了蝦子跟佛跳牆，但圍爐時都不見好料上桌，老公忍不住問，「媽，妳不是說有買蝦子跟佛跳牆？」這時婆婆表示，桌上菜太多怕吃不完，所以沒有端出來，事後原PO才發現，那些好料是要留到初二，給女兒和女婿吃的。

這樣的差別待遇讓原PO心寒，直說自己畢竟是外人，「要我回去，只是要幫忙及飯後給所有人洗碗，好的輪不到我，要做事就是輪到媳婦」。貼文曝光後大多網友雖心疼，但也給出建議，「這就是媳婦跟女兒的差別」、「想吃什麼自己買啊」、「改訂年菜寄回去給婆家」、「可以換你去備料，既可當好媳婦也可買想吃的 」，另外，有網友持不同看法，認為這樣反而更輕鬆，「我只覺得很輕鬆欸，隨便吃再回家吃一波好料，婆家應付一下，約朋友吃好料打麻將啊」。

(中時新聞網)