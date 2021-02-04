葉家妤被6字頭體重、臃腫模樣嚇到自信全無。（Ivenor提供）

葉家妤被6字頭體重、臃腫模樣嚇到自信全無。（Ivenor提供）

八點檔女星葉家妤與演員老公陳宇風結婚後息影7年，最近即將重回螢光幕，復出拍攝民視新八點檔《黃金歲月》，令粉絲十分期待。不過，她卸下女星身份多年，從生完第二胎，體重就停留在6字頭，照鏡子都會被自己臃腫的模樣嚇到，自信心全無。期間也嘗試埋線、吃排油食品等多種減肥方法，沒想到越搞越糟，吃完排油食品狂瀉，瀉肚子到必須得穿大號衛生棉出門，否則一不小心就會排在褲子上。

葉家妤深受減肥所苦，這幾年好不容易瘦到5字頭，但卻遇到減肥停滯期，頻頻卡關，加上最近即將回歸螢光幕，讓她心急如焚！正巧前陣子看到江宏恩瘦出六塊肌的廣告舖天蓋地，看他「肥龍變飛龍」，效果驚人，「宏恩哥以前真的蠻豐腴的，但沒想到現在的身材也太好。我真的很想向他請教，但沒有他的聯絡方式，所以我直接去他粉絲團留言詢問。」葉家妤說，因為沒有江宏恩的聯絡方式，但實在太想跟他請益，所以自己跑去粉絲團留言，誠懇求救，沒想到也意外開啟瘦身話題。

葉家妤透露，雖然老公嘴上沒說什麼，但只要身材有變好一點，老公都會發現，她吃味說，不然他的眼睛裡只有兩個女兒。

葉家妤淡出螢光幕將近十年，推掉至少3部八點檔，從來沒跟女兒說自己是演員，直到女兒在學校聽同學、老師說才知道。她從完全不會下廚，到現在把家裡打點的盡善盡美，兩個女兒對於她的料理也超捧場，常到學校跟老師炫耀這是媽媽做的早餐，讓她信心大增。

(中時 )