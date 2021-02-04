苗栗人文生態休閒聯盟發展計畫自2017年起，透過跨域整合結盟，推廣生態旅遊觀光，以帶動區域經濟發展，今年再添生力軍，4日台灣中油探採事業部簽署加入，將以環境教育及觀光規畫為重點，加值苗栗縣多元旅遊亮點及創新營運模式。

苗栗人文休閒聯盟發展計畫推廣迄今，共有客家委員會客家文化發展中心、行政院農業委員會水土保持局台中分局、雪霸國家公園管理處、農業委員會苗栗區農業改良場、苗栗縣政府、交通部觀光局參山國家國家風景區管理處、聯合大學、中油採事業部結盟。

4日8個機關代表在公館鄉出磺坑台灣油礦陳列館簽署夥伴結盟備忘錄，將透過跨領域、跨部會合作，激盪出相加相乘效益，串聯人文、產業及環境教育場域等資源，推廣生態教育、傳承豐富文化內涵。

苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝聯盟夥伴協力推動，苗栗縣的好山好水及優質人文生態景觀被看見，讓苗栗成為觀光客心目中的最愛旅遊地點，中油探採事業部的加入，油礦陳列館、地軌纜車等歷史文化資產也將成為未來發展觀光旅遊亮點。

中油探採事業部副執行長吳偉智指出，油礦陳列館介紹台灣油礦探勘、鑽井、生產、煉製等油礦產業發展史，兼具教育、觀光功能，也是獲認證的環境教育場域，加入聯盟後盼為環境永續經營及縣內觀光產業發展盡分心力。

客家文化發展中心主任何金樑說明，苗栗縣擁有多元族群文化與豐富山海自然生態，透過客家文化環境教育的觀點，可規畫成為國人休憩熱門景點首選，聯盟機關亦將共同推出觀光遊憩景點串聯宣傳活動，展現聯盟合作新樣態，並透過產、官、學合作打造更多的想像性。

會中8個聯盟機關也展出運用自家典藏文物或生態資源等元素設計的文創品，客家文化發展中心以累積多年的典藏挑選文物，以客英大字典設計造型購物袋與賴雄飛大刀設計行李吊牌、參山國家風景區管理處的「參山好茶道」茶葉禮盒等，期透過新奇創意設計理念經驗交流，創造出顛覆大眾對文化創意想像作品。

(中時 )