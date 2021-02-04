Kiwebaby在片中飾演變裝皇后。（光年映畫提供）

新加坡喜劇天王李國煌以《男兒王》中的精湛演技入圍金馬影帝。（光年映畫提供）

Kiwebaby張承喜在賀歲電影《男兒王》中飾演跨性別「女」主角，和新加坡喜劇天王李國煌投身變裝皇后表演，他希望透過電影，讓更多觀眾了解跨性別族群，進而能夠互相尊重。

Kiwebaby透露成長過程遭受不少異樣眼光，也曾被碰觸身體而感到不舒服，因此對於近日雞排妹事件更有感，「我覺得雞排妹很勇敢，為自己發聲，也為女性發聲，直話直說，雖然有可能得罪別人，也可能因此丟了工作，如果騷擾事件是真的，我覺得她真的很勇敢！」他透露曾被男攝影師別麥克風碰觸胸部兩次，「當下感覺不舒服，但是我也不知道對方是不是故意的，所以不敢講。」

《男兒王》片中有變裝皇后遭受社會大眾異樣眼光，Kiwebaby坦言生活中，也曾因為自己的跨性別身份遭到歧視，「遇到有人故意很大聲說『他是男的耶』，以前膽小，都裝作沒聽到，但現在會回他『怎樣啦！我屌比你大啦』」。Kiwebaby也曾在夜店門口遭工作人員拒絕進入，「夜店說不能讓我們這種人進去，說第三性都會騷擾男客人，但是夜店的男生難道就不會騷擾女生？」他雖認為不公平，但也樂觀表示，「希望這個世界會越來越好，包容不同的性別和族群。」

Kiwebaby說，自己還是收到很多對跨性別者的支持，他多年前和同樣是跨性別者的好姐妹到電視台錄影，上廁所上到一半遭到廁所內的阿姨斥喝「這裡是女廁，請出去」，但還是有電視台工作人員為他抱屈表示「我們支持你」。

《男兒王》中，李國煌中年失業為了養家，加入「變裝皇后」在夜店跳舞賺錢，Kiwebaby被問到如果哪一天轉業，會選擇什麼樣的工作？「我很喜歡創作，會希望是靜態的，寫劇本和創作吧！」至於最無法為五斗米折腰的工作？「拍A片吧！我沒辦法露點讓大家看到我的身體，我也無法和不喜歡的人發生關係，做不到。」他透露雖無法拍A片，走在路上卻常常被邀請去當酒店公關，「我會跟對方說，對不起，我是男生」。《男兒王》2月5日到2月7日口碑場，2月10日正式在台上映。

(中時 )