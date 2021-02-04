趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

中廣董事長趙少康重回國民黨，綠媒獨家揭露此事，趙少康今被問及此事表示，為什麼國民黨很多機密都是《自由時報》先報導？趙少康質疑國民黨有內奸。資深媒體人黃暐瀚透露內幕表示，有人希望趙少康回國民黨幫江啟臣連任，但不要選黨主席的人，透過管道，把消息傳到了《自由》。

黃暐瀚在政論節目《新聞大白話》指出，國民黨有內奸，他認同，趙少康有沒有選上今年的黨主席，據他了解，不是那麼重要，他認為趙少康想救國民黨，而選2024作為終極目標。國民黨主席江啟臣談2024還太早，但他已在去年扛下黨主席，蠟燭多頭燒，他要的是連任黨主席，他旁邊的策士以及現在國民黨的團隊，都覺得要讓江連任是最重要的事。眼看黨內今年還有一個強手朱立倫，為保證讓江啟臣連任，他們想到一個方法，可以提振江啟臣在黨內的聲勢，也就是把趙少康找回國民黨，而韓國瑜也主動 ，三方接觸下開始談了這件事。

黃暐瀚在政論節目《新聞大白話》指出，江啟臣曾對趙少康表示，他很榮幸可以聘趙當中評委，也把當天趙少康不排除選黨主席、是不是可以討論中評委這件事，帶回去跟身邊相信的人討論，身邊的人就說，不能讓趙當中評委，請他回來是要讓你連任，趙若來選黨主席，找他回來做什麼？所以有人告訴江啟臣不能給趙少康當中評委，才有後來改口說不給趙少康當中評委。

黃暐瀚表示，為了保證這件事不會發生，有人(不是江啟臣)希望趙少康回國民黨，但可不可以不要當中評委，也就是不要選黨主席，而能讓江啟臣連任的人，透過管道，消息傳到了《自由時報》，消息才出來。這人的目的，是希望可不可以讓趙少康因此打消選黨主席的念頭 。可是趙少康並不是一般人，他就提前在2月1日宣布要回國民黨。

黃暐瀚表示，確實不是情治單位鎖定他們的手機定位，而是國民黨內的人希望趙少康回國民黨 ，但是不要選黨主席。而洩漏消息的這個人不是要害國民黨，而是要幫江啟臣，讓趙少康也回國民黨，但趙打消選黨主席的念頭，這樣就可以皆大歡喜，所以才變成今日這樣的局面。

(中時新聞網)