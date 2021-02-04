瑪家鄉舊筏灣部落行動電話共構基地台4日啟用。（潘建志攝）

屏東瑪家鄉舊筏灣部落有12棟完整石板屋，近年來成為熱門觀光景點，因位於深山幾無通訊，縣府趁勢推出「老闆找不到」遊程，大受歡迎。不過如今情況改變，舊筏灣行動電話基地台4日啟用，往後即使在深山也無法逃避老闆的奪命連環call了。

舊筏灣部落曾獲得2019年亞太旅行協會文化與遺產類金質獎，獨特的排灣族文化及山林風光，吸引許多遊客造訪。立法委員伍麗華擔任屏東縣原民處長時推動屏北旅遊，開發「老闆找不到」遊程，並協助舊筏灣石板屋取得文資身分。

不過部落長期通訊訊號微弱，不僅居民生活不便，遇到救災等緊急事故無法及時救援，居民及遊客安全無法獲得保障，縣府因此邀請立委伍麗華及周春米向NCC爭取，在山上建立5家電信公司共構的基地台，縮短數位落差。

瑪家鄉舊筏灣部落行動電話共構基地台4日啟用，伍麗華特地上山以視訊方式與屏東縣長潘孟安連線。縣長潘孟安表示，為了提升原鄉地區民眾的通訊、生活、教育、醫療、防災等需求，縣府陸續在偏鄉山區建設基地台，目前已建設獅子鄉南世村及丹路村、車城鄉保力村、舊筏灣部落4座共構基地台，未來將陸續在其他部落增設。

(中時 )