春節將至，苗栗縣警局大湖分局加強宣導安全駕駛觀念，近日在官方臉書公布去年5件車禍撞擊瞬間影片，宣導路口停看聽、轉彎不超速等行車安全常識，有別以往印象，車禍不僅發生在人與車或車與車，分局也收錄機車騎士與動物擦撞的畫面，提醒用路人行車務必注意前方動態。

苗栗縣大湖警分局分析轄內大湖、泰安、獅潭、卓蘭，去年529件交通事故案件，肇事原因多半為路口未減速慢行查看、未注意前方路況以及超速，分局指出，轄內台3線因路幅寬、彎道多，用路人過彎若未減速慢行，一旦失速就容易自撞電桿、護欄，或是與其他車輛發生車禍，非死即傷。

苗栗縣警局大湖分局加強宣導安全駕駛觀念，近日在官方臉書公布去年5件車禍撞擊瞬間影片，宣導行車安全常識。圖為機車騎車撞擊犬隻摔車。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局大湖分局加強宣導安全駕駛觀念，近日在官方臉書公布去年5件車禍撞擊瞬間影片，宣導行車安全常識。圖為汽車轉彎與機車碰撞。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

分局表示，轄內山路多且蜿蜒、路口常有視線死角，駕駛人行經山路或路口若開太快，容易與對向或左右兩側來車碰撞。此外，山區野生動物多，或民眾放養犬貓在路上跑，動物受到驚嚇會亂竄，駕駛人若開得快來不及反應便會撞上，今年1月底才有機車騎士在台3線獅潭和興村路段撞到山羌摔車受傷。

警方網羅5件車禍撞擊瞬間真實影像，其中包含汽車未依規定迴轉，阻塞交通還自撞電線桿、機車行經路口未減速查看撞擊從路口竄出的腳踏車、汽車轉彎與對向機車碰撞、機車於蜿蜒山路過彎失控擦撞賓士轎車，以及犬隻在道路中央徘迴後衝向路旁，機車來不及閃避追撞。

大湖警分局表示，若只公布數字，民眾看了無感，將真實的交通事故監視器及行車記錄器畫面公布，希望能讓民眾在目睹車禍的瞬間後心生警惕，小心駕駛，才能確保行車安全。

(中時 )