2019年4月退出貨運市場，轉型不動產租售業務的中連貨運(5604) ，4日公布去年全年營收1.25億元，歸屬於母公司淨利為9.58億元，EPS 8.80元。公司副總經理侯冠珠表示，高獲利主要是因台中市政府徵收公司一筆土地，讓去年第二季出現8.76億元的售地利益。去年11月公司出售高雄市楠梓區楠都段四小段14筆土地的稅後利益6.27億元會列在今年首季。

擁有65年歷史的中連貨運，前年以經營環境欠佳理由，宣布大量解雇員工，全公司1,054名員工僅留約20名，正式退出貨運市場，以握有的4.7萬餘坪土地轉型不動產租售業務，手中7、8千家客戶則轉給新竹物流承運，約半數土地主要租給新竹貨運，每月租金收入約1千萬元，獲利約600萬元。

去年台中市政府辦理台中市西屯區市政路延伸安和路至工業區一路 的開闢工程，徵收中連貨運位於台中市西屯區協和段的部分土地，共9,937.86平方公尺，約3,006.20坪，協議價格約9.82億元。

由於公司的土地都是長期持有，因此售地利益很高，去年底賣出的高雄市楠梓區楠都段四小段共1,696.30坪，公司還有約4.22萬坪土地，其中也有住宅用地，未來是否有部分自行開發，或是會持續出售，侯冠珠表示要由董事會決定。

(工商 )