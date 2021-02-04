中國近日傳出多起食物驗出新冠病毒陽性的情況，繼先前的櫻桃及奶棗，現在又爆出進口白帶魚也中鏢！據了解，這批冷凍白帶魚來自巴基斯坦，上月初從天津口岸入關後，轉銷至當地流動攤販，估計有863箱已經賣出。

根據《中國新聞網》報導，天津市防控指揮部對靜海鎮胡家園村口流動攤販所販售的進口冷凍白帶魚進行核酸檢測時，發現白帶魚及外包裝核酸檢測結果為陽性。經查，這批冷凍白帶魚原產地為巴基斯坦，自天津口岸入關後，轉運至津南區某冷庫，1月25日銷售至流動攤販，並於1月27日至2月1日在靜海區內採取自駕麵包車流動方式進行銷售。

2日，相關人員前往採樣，發現2份冷凍白帶魚及外包裝樣本核酸檢測結果呈陽性，隔日立刻至津南區進行採樣，採集30份冷凍白帶魚、內外包裝及外環境樣本，核酸檢測結果均為陰性。

截至3日，該批冷凍白帶魚已銷售863箱，津南區已將剩餘564箱進行封存，並對銷售貨品進行追蹤，與白帶魚相關的車輛、銷售人員、環境都已完成消毒；另外，2名接觸者和追蹤到的2名購買者均實施集中隔離，而2名顧客的檢測結果均為陰性。

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(中時新聞網)