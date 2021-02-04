屏東縣政府推動「學原住民運動」課程已6年，逾半學員都非原住民族，4日在屏東縣原住民文化會館成果展。（潘建志攝）

屏東縣政府推動「學原住民運動」課程已6年，逾半學員都非原住民族，4日在屏東縣原住民文化會館成果展，吸引許多民眾參觀。（潘建志攝）

屏東縣政府推動「學原住民運動」課程已6年，逾半學員都非原住民族，4日在屏東縣原住民文化會館成果展，吸引許多民眾參觀。（潘建志攝）

屏東縣推動「學原住民運動」系列課程已6年，成功拉近不同族群民眾與原住民工藝、文化的距離，授課老師都是原住民藝術領域的佼佼者，其中6成多的學員都不是原住民。4日在原住民文化會館舉辦成果展，展至4月30日。

縣府6年前將位在屏東市區的原住民文化會館空間重新規畫，除了展覽功能，也增加社會福利、教育等用途空間。當時推出系列「學．原住民運動—成為藝的能手」課程，增設編織、雕刻等原住民工藝學習教室，開始時曾引起不同聲音，質疑為何要用公帑開設原住民工藝課程。

不過事實證明課程很受歡迎，6年來有680多名學員報名參加，超過6成是平地民眾。縣府邀請的師資群包括編織彭春林、陶壺雷斌、琉璃珠江雅蕾、皮雕賴春菊、刺繡鄞立明、纏繞武玉玲、花簪及花圈高舒奈、編織及藤編峇岦嵐偲．旮札涅灆、月桃編潘雅莉等。

4日舉辦「學原住民運動成果展—師生回娘家開幕茶會」，展現學員們的學習與創作的成果。展覽將展至4月30日止，縣府歡迎民眾參觀老師與學員精彩的創作成品，一起感受豐富的原住民文化與藝術。

(中時 )