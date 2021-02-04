郭書瑤劇中小產。（三立提供）

楊麗音與劇中演員劉品言、張寗、席惟倫。（三立提供）

郭書瑤在三立、myVideo週五華劇《未來媽媽》飾演的角色歷經小產，與老公禾浩辰一起面對傷痛，小倆口悲痛的眼淚也逼哭劇中婆婆楊麗音，楊麗音表示，看到這段她非常感同身受，因為自己曾經也有如此經驗，所以格外心疼，回想當時的自己是看到路上小朋友都會很心痛，不想跟別人講話，聽到醫院要新手媽媽去把寶寶推回病房的廣播時，心就會像被針刺一下的心痛。

楊麗音說，小產的女人就像是含羞草一樣脆弱，一受到刺激就會縮起來，這個時候適時的給對方一些空間消化情緒、接受事實，才是最大的安慰。

楊麗音劇中飾演「無所不在的婆婆」讓觀眾又愛又恨，因為這種婆婆熱心過頭，常常會讓兒女有壓力，但是在媳婦小產後的一句話：「媽媽比較在乎的是妳！」逼哭全台準媽媽，一秒洗白化身天使婆婆！讓網友紛紛表示：「這種婆婆已經絕種了！」楊麗音幫杜媽媽這種婆婆打了80分，認為好婆婆要知道怎麼保持距離、知道懂得放手讓孩子們面對自己的人生，但劇中角色還是有一點黏人，自認自己會是比較開明的婆婆。

反觀由周丹薇飾演的豪門婆婆，則讓觀眾看了恨得牙癢癢，超寫實呈現尖酸婆婆的嘴臉，再加上小姑一直找麻煩，讓張寗飾演的小媳婦苦不堪言。席惟倫在《未來媽媽》劇中飾演討人厭的小姑表現相當亮眼，把小姑這種直率的大小姐表現的夠討人厭，因為一直覺得前嫂嫂好，因此處處給新嫂嫂添麻煩！

席惟倫分享自己的粉絲團一直被網友私訊「你怎麼這麼討厭！」、「你不可以這樣對嫂嫂」讓她哭笑不得！她表示自己私下講話也是很直接，但是不會為難別人，也盡量不會造成別人困擾，面對姊姊的男友也不會有太多的意見，會跟對方當好朋友。張寗也幫她平反，誇席惟倫是個很有禮貌的小女生，每次拍完起爭執的場次，席惟倫都會抱抱張寗，跟她道歉！

劉品言雖然很討厭劇中小姑，但也爆料自己小時候也曾經做過類似的事情，曾經因為吃哥哥的醋，嫌棄哥哥女友，如果不喜歡也會在哥哥身旁咬耳朵，覺得這個女生不好，前任比較好之類的話，讓哥哥也很頭痛。

(中時 )