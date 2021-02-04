廣錠（6441）搶攻綠能市場再傳捷報，子公司特瑞斯海事技術服務股份有限公司4日公告與永崴投控旗下富崴能源簽訂採購、工程服務合約，主要內容為離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案中海域工程。

廣錠去年10月登記成立特瑞斯海事技術服務，負責人是廣錠董事長廖良彬，營業項目包含再生能源自用發電設備業、其他機械器具批發業以及船舶及其零件批發業等。

根據公告顯示，廣錠在今年1月15日董事會決議，以每股10元增資特瑞斯海事技術服務1,565萬股，交易完成後，廣錠累計持有2,165萬股，金額2.16億元，持股比率52.8％。

廣錠近年積極啟動業務拓展，跨足領域聚焦在能源版圖，除了已拿下美普威儲能設備系統代工訂單外，帶動去年營收達13.15億元，年增106.98％，雙方並合資成立台普威公司，積極搶攻電廠標案。

此次，廣錠與永崴投控旗下富崴能源簽訂採購、工程服務合約，負責離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案中的海域工程，也宣告廣錠成功搶下離岸風電市場的灘頭堡。

(工商 )