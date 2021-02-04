智崴集團明星產品「i-Ride飛行劇院」，2010年推出之後，以模擬飛行座椅配動五感特效的專利技術，驚豔全球，讓觀眾飛上空中，俯瞰世界珍稀美景，迄今已帶給數千萬人愉悅的飛行饗宴，智崴4日在i-Ride TAIPEI以及KAOHSIUNG兩據點，推出三代同堂春節優惠，希望在過年期間，邀請長大各奔東西的孩子，回家團聚，共同打造家族飛行的美好回憶。

智崴4日表示，智崴集團創辦人歐陽志宏董事長，對於農曆春節這個全家團圓的熱鬧氛圍，特別有感，他說，「年輕父母喜歡旅行，鮮少有三代出國的經驗。我們希望在春節為大家實現祖孫一起飛的夢想」。

智崴指出，只要造訪北高兩地的i-Ride飛行劇院，挑選一個共同嚮往的國度，牽起長輩與稚子的雙手，享受共同遨遊空中的飛行體驗，聽著祖孫倆指著壯闊地貌的驚嘆聲，細數過去人生歲月的美景篇章。

智崴表示，即日起到初五（2月16日），凡是三代同堂家庭前往i-Ride飛行劇院，就享多重優惠，包括阿公阿嬤0元免門票，還有同行家人都享飛行系列影片買一送一，一票飛向兩個世界，結束飛行後，還可前往i-Ride攝影棚免費拍照，用新春限定版飛行紀念照，為全家福留下燦爛笑靨，將美好飛行體驗一起烙印在彼此的記憶中。

此外，過年期間北高兩地的i-Ride飛行劇院現場，也引進由美商Positron打造的《馴龍高手》VR動畫影片。遊客可以透過體感座椅「先鋒號」，進入馴龍高手的奇幻冒險世界，並與電影中他們喜歡的角色進行互動。

(工商 )