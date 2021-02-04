夏宇童4日錄衛視中文台《一袋女王》，她前陣子忙著與逗點總編、作家陳夏民主持Podcast節目《閱讀夏Lala》，節目從去年10月開始上線，她近日則忙著籌備YT頻道還沒上線的新節目《民夏閱事》，主題將會聚焦在文學地圖。過年目前打算與米可白到阿諾家看小孩，是否會想趕生子進度？她笑說：「順其自然囉，我沒特別趕進度，有計畫壓力會很大。」

而是否到孫協志家拜年長輩，夏宇童回應：「沒有喔。」被問過年是否各過各的，她笑說：「也沒有啊，只是沒去拜年。」默認兩人會在過年相聚，相當甜蜜。近日性騷擾議題引發關注，她表示前陣子在《閱讀夏Lala》也談到「很輕鬆？那你來當女生啊」主題，並分享書籍《女神自助餐》內容，討論女生在不同面向遇到的壓力，「我也分享學生時期被摸屁股，當下很緊張，心想如果制止對方，他卻不認怎麼辦」。

至於工作後，夏宇童表示沒遇過騷擾，「剛開始進這行，有時別人開玩笑可能會有點嚇到，當然，如果很大的屈辱不行，開玩笑很多時候我願意試著理解，畢竟這行業就是群體生活。」

(中時 )