東生華製藥（8432）公告，近日已與國際藥廠取得獨家骨質疏鬆生物相似藥（TRIAS）於特定地區市場與共同開發協議。東生華總經理楊思源指出，該藥已完成查登所需臨床試驗並預估第四季經由歐盟EMA上市許可；TRIAS未來除供應台灣市場外，亦計畫擴展至其他國家。

楊思源說，據IQVIA 2019年數據推估，全球市場規模約10億美金，台灣約2,500萬美元/年（約7億台幣）。東生華此產品最快能在2022年底於台灣上市，這將會是東生華從2019年起制定目標「五年上市三個新藥」的第三個藥物，達到超前佈署的成績。

世界衛生組織認定，骨質疏鬆症在全球是僅次於冠狀動脈心臟病的重要疾病，也是台灣國民健康署調查65歲以上老人常見慢性病的第四位，有其高度治療之必要性，東生華本次獨家取得特定地區市場與共同開發權，即是相信TRIAS生物相似藥的產品特性能對病患治療帶來相當的助益。

楊思源指出，TRIAS主用於治療骨質疏鬆症，有別於其他用於延緩惡化為治療目標的骨質疏鬆藥物，TRIAS是台灣市場上少數以骨質增生為治療目標的產品，其機轉為TRIAS和內生性副甲狀腺素可結合在相同的接受器，合成代謝作用表現在骨骼質量的增加與骨骼強度的增強，藉以改善骨質疏鬆症狀。

楊思源強調，這個共同開發案將加速TRIAS共同開發上市進度提前，已於澳洲完成查登所要求的臨床試驗並遞交EMA申請上市許可，將持續針對特定市場進行查登或臨床試驗等，共創具備高品質、高相似性與符合高藥物經濟學等特色產品。

(工商 )