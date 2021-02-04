疫情使得宅經濟越來越夯，瞄準460億冷凍食品市場，北軒餐飲集團旗下代理的美式連鎖餐飲品牌「TGI FRIDAYS」首度合作7-ELEVEN，以經典開胃菜作為主軸開發2款獨家新品「FRIDAYS 美式BBQ烤雞翅」、「FRIDAYS美式BBQ雞柳條」，每包祭出49元的親民價格，2月9日前還有會員限量優惠，出示OPEN POINT APP到店便即可享每包38元之優惠價。

「FRIDAYS 美式BBQ烤雞翅」、「FRIDAYS美式BBQ雞柳條」2款獨家冷凍商品由FRIDAYS主廚歷時半年監製指導研發，以餐廳具代表性的蘋果烤肉醬風味、經典雞肉開胃菜作為商品主軸，製作成適合個人份量的商品。「FRIDAYS 美式BBQ烤雞翅」裹上美國道地煙燻醬汁調味，保有雞翅、棒棒腿的鮮嫩口感，讓人吮指回味；「FRIDAYS美式BBQ雞柳條」則用獨家美式醬料醃製入味，再裹粉油炸至香氣四溢，帶有輕甜鹹香的滋味，只要一鍵微波加熱，即可隨時隨地輕鬆享用。

「FRIDAYS 美式BBQ烤雞翅」及「FRIDAYS美式BBQ雞柳條」2款獨家冷凍商品，即日起在7-ELEVEN開賣。（北軒餐飲集團提供）

北軒餐飲集團代理多家連鎖餐飲品牌，包含TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse、Dan Ryan Chicago Grill、Amaroni New York Italian等，今年先以「TGI FRIDAYS」打頭陣拓展零售版圖，FRIDAYS近年除了推陳出新菜色，也拓展銷售管道延伸至餐廳外，鎖定指標性零售通路合作，如FRIDAYS於2017年與好市多Costco開始合作，透過推出品牌明星商品「美式炭烤豬肋排」零售商品作為銷售動能，銷售量年成長10至15%，而這次首次合作7-ELEVEN也盼拚出亮眼成績。

北軒餐飲集團也預告，除了將持續規劃更多經典美式餐點於7-ELEVEN獨家推出、與零售通路夥伴保持密切合作，未來也會積極擴展集團下所擁有及代理品牌的零售商品開發，將推出更多元的冷凍即食餐點選擇，預期帶動旗下品牌零售商品業績達年營收額1億5000萬元。

(中時 )