全聯明（5日）起開賣5款新口罩，包含超萌的「Hello kitty兒童醫療口罩」外，牛年應景、印有可愛乳牛演奏樂器的兒童立體醫療口罩，以及適合搭配任何服飾和心情的3款大人彩色口罩，用可愛造型和馬卡龍色系帶來療癒感。每款口罩各門市販售數量有限，皆以現場實際貨量為準，售完為止。
長欣生技「Hello kitty兒童醫療口罩」每盒20片，共有兩種顏色，分別為粉紅色與紫色，各10枚入，口罩上皆印有Hello kitty可愛圖案，售價279元。盛籐兒童立體醫療口罩，每盒259元，共有20片，包含10片印有可愛乳牛演奏樂器圖案，以及10片印有氣球、禮物盒、煙火等歡慶氣氛感圖案。
至於3款大人彩色口罩分別為，黑色的SuSu長欣生技醫用口罩，每盒20片、售價159元；以及粉紅、粉橘、粉紫3種顏色混搭的長欣生技醫用口罩，和粉藍、粉綠、粉黃3種顏色混搭的長欣生技醫用口罩等，每盒30片、售價179元，特別之處在於耳帶與口罩採同色系，是口罩控必收款。
此外，PXGo!也於6日至8日限定3天開賣，搭配黃金年貨日使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1000元送800福利點，最高可享8%回饋。
(中時 )
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