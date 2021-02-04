春節將屆，台南市計程車7日起搭乘加收50元，台南市交通局順勢推出各項優惠措施，持市民卡搭市區公車免費，持電子票證搭乘觀光公車半價，公有路邊停車格11日至14日免費，要讓市民順暢過好年。

台南市計程車因應春節來臨，民眾在7日至16日搭乘，加收50元，台南交通局歡迎民眾搭乘公車走春，祭出多項優惠措施。

民眾持市民卡，搭乘市區公車免費，雙層巴士也有半價優惠，持電子票證搭觀光公車，則有半價優惠。搭配T–Bike站點75處，民眾搭配公車、單車，體驗慢活輕旅的台南春節。

有關春節停車場收費方式，台南市交通局表示，路邊與路外停車格皆暫停收費，另外崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街公兒E37、和平公園停車場、大學路社E2等35處停車場則照常收費。

委外拖吊在春節期間，主要配合警方的交通障礙排除，中北拖吊場維持24小時領車作業，安平車輛保管場暫停服務。

除夕夜大台南公車除高鐵台南站接駁車H31市府線、H62奇美線及高鐵嘉義站黃9、橘9及橘9-1營運至正常結束時間，餘各路線行駛至19：00收班。

台南市長黃偉哲向中央喊話，交通部若在春節期間再度公布旅遊警示熱點，這次希望別令人跌破眼鏡。

(中時 )