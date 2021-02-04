新春連假即將到來，高雄市立美術館結合藝術與年節氣氛，規劃藝術走春系列活動「薛丁格的盒子」，也與南部在地藝術家及設計師合作開發「魚」餐墊以及「風景」野餐墊，以及適合大小朋友年節同樂的人氣商品「十二生肖藝術老鼠牌」。

館長李玉玲表示，新藝術商品讓民眾不管是身在美術館欣賞展覽、在園區中野餐休憩，或是在自家桌遊樂，都能時刻與藝術相伴。

高美館與南部在地藝術家及設計師合作，開發藝術新商品。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

高美館與南部在地藝術家及設計師合作，開發藝術新商品。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄出生的藝術家許自貴，腦袋中總是有著無窮的幽默靈感，曾贈送高美館一組《馬戲團十二生肖》系列作品館藏，高美館特別藉其圖像推出此款美術館限量商品「十二生肖藝術老鼠牌」，以當代美感重新詮釋此一坊間產品。性格迥異、色彩繽紛的十二隻紙漿動物躍然紙上，也讓藝術家的「黑色幽默」融入人們的生活日常，成為雅俗共賞的家庭收藏。

「老鼠牌」容易辨識，不挑人玩，也容易上手，是家庭年節揪伴團遊的最佳良伴。開發設計上，高美館除了將遊戲盒整體的質感進行改造外，並讓牌支上包含了中、英、韓、日文與台語發音，可吸引更多原本只能觀戰的外籍友人加入戰局，卡牌盒內附有中英譯的遊戲說明書，玩家們亦可自創更刺激的遊戲規則，相當適合做為年節伴手禮或親友團遊樂。

高美館春節期間展覽不間斷，大年初一至初五皆規劃一系列的藝術走春之旅，還有舞團、音樂演出。過年期間（初一至初五）購票，於高美書屋或K-Shop消費即可以隨機抽取每日限量100份的高美館典藏吉祥籤詩，更多相關活動資訊請至高美館官網查詢。

(中時 )