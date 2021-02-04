今年1月初，台中的富王鴨肉店，爆出王姓老闆嗆女外送員事件，掀起許多人怒火，最後該間鴨肉店也歇業頂讓，而王姓老闆最新近況曝光，根據律師表示，富王勢必會重新營業，且會針對在網路上說王姓老闆是黑道的網友提告。

事情發生當天，王姓老闆嗆女外送員，「不等就轉單」、「破查某」、「妳態度很跩吼，毛長齊再來說」，由於經過全被女外送員紀錄器拍下，上傳網路後引起許多網友不滿，認為王男相當不尊重外送員，同時傳出王男在女外送員到警局做筆錄時，找來許多人堵對方，遭指是黑道，對此王男律師表示會提告。

根據《ETtoday新聞雲》報導，王姓老闆的律師李明諭說，當天王男作筆錄時，只有他本人與母親，派出所外面並沒有其他人，但網路上卻盛傳王男找人堵外送員，李明諭指出該道歉會道歉，該告的也要告，因為當天確實沒有堵人事件，對於被指為是黑道，王男對30名網友，提出誹謗告訴。

而原本的富王鴨肉店，自從風波發生後，目前已經歇業頂讓，由同街的早餐店承租。至於是否會重新營業，李明諭透露一定會重開，預計在農曆新年後，就是富王再次出發的時間。

(中時新聞網)