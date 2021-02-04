中央銀行為確保農曆春節期間ATM提款、轉帳等跨行交易全天候順暢，4日提高跨行清算資金餘額得抵充存款準備金比率上限至16％，春節假期7天留存清算資金約達2,400多億元，過年期間到ATM領錢「歹就補」（日文發音：沒問題之意）。

央行表示，因應跨行支付交易量日益成長及純網路銀行陸續開業，4日提高金融機構每日留存跨行清算資金餘額，抵充比率上限至16％，以利金融機構撥存更充裕清算資金，提供跨行支付交易24小時順暢運作無虞。根據央行統計近三年，金融機構在春節假期前留存的跨行清算資金約是平日的2.6倍，以2020年平日留存餘額935億元推估，今年春節前留存清算資金約可達2,400餘億元，足以支應過年連假跨行交易所需。

央行指出，財金公司並已在1月函請各金融機構，加強跨行清算資金的監控，且金融機構如果有臨時性的緊急資金需求，可向財金公司申請自央行增撥跨行清算資金，央行將與該公司保持密切聯繫，並請其維護金融資訊系統跨行業務正常營運。且春節期間ATM補鈔、電子銀行服務及資安防護等事宜，金管會也已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強相關金融服務措施，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求。

另央行洽請台灣銀行等8家金融機構選定454個據點，從2月3日至2月9日辦理新鈔兌換作業，更「新鈔兌換據點一覽表」中建立Google地圖連結，提供QR Code掃描，方便民眾在央行官網、臉書及行動APP查詢指定兌鈔據點位置。

(工商 )