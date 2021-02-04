苗栗縣苑裡鎮山柑里社柑3路近來車禍頻傳，3日夜深11時許，又傳女機車騎士衝入排水溝，她疑似轉彎時輾到小碎石打滑自摔，所幸僅受輕傷。

劉姓男子1月30日深夜酒駕騎機車摔入同一地點的排水溝內，他的傷勢較嚴重被緊急送醫搶救，將依公共危險罪送辦。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

2月1日在社柑三路與苗47線路口，也曾發生BMW轎車與Toyota自小客車相撞事故，2輛車車頭受損嚴重。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

18歲吳姓女子3日深夜11時許騎機車行經社柑3路，卻摔車撞入高速公路旁的排水溝內，她稱現場太昏暗，轉彎時輾到外側的小碎石才滑倒，所幸僅手腳擦傷。

無獨有偶，1月30日深夜10時許也有1名36歲劉姓男子同樣騎機車，摔入同一地點的排水溝內，但他的傷勢較嚴重，不僅下巴流血、腿部也有骨折，被緊急送醫搶救，他全身散發酒氣，酒測值超標，將依公共危險罪送辦。

在地民眾指出，社柑3路最近事故頻傳，2月1日在社柑三路與苗47線路口，也曾發生BMW轎車與Toyota自小客車相撞事故，2輛車車頭都受損嚴重，疑似1人受傷送醫。

地方疾呼有關單位應正視重畫區交通安全問題，改善道路危險因子，加強交通安全宣導與積極取締酒駕，別讓同一地點一再發生令人遺憾交通事故。

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(中時 )