台南市警5分局分局長李名昌與北區里長聯誼會長童小芸（粉紅背心者）到東豐地下道關懷街友。（程炳璋攝）

受新冠肺炎疫情影響，台南市警方今年春節維護工作多了防疫項目，除了盯緊居家檢疫與隔離者，台南市警5分局4日傍晚與北區區公所、開基玉皇宮聯手，前往東豐路地下道發送防疫物資與紅包，提醒街友戴上口罩，保持社交距離，避免造成防疫破口。

台南市今年春節維護工作，除了治安與交通外，民眾最擔心的，就是疫情可能隨著春節人潮發生失控感染，警方今年與地方區公所連繫配合，加強防疫能量。

台灣防疫觸角深入各階層，台南市北區東豐地下道是街友聚集地，台南市警方今年除了治安與交通例行工作，更聯手地方區公所，以防疫前提前往慰問，提醒街友注意衛生健康、保持社交距離。

北區地方大廟開基玉皇宮，每年捐助社會公益團體約2000萬元，今年初原本計畫舉辦吸引1萬餘名信徒的大型建醮遶境活動，因為疫情臨時喊卡，廟方決定將省下的經費，用作社會公益支出，4日傍晚準備70包紅包（每包200元），隨著警方與區公所人員前往慰問街友。

台南市警5分局長李名昌，北區區長李皇興與北區里長聯誼會長童小芸，與警政、民政單位同事，4日傍晚在東豐地下道發送口罩與紅包慰問街友，並舉標語提醒遵守防疫規則，避免成為防疫破口。

有街友收到防疫物資與慰問紅包，內心感到溫暖，認同防疫如同作戰，全民都該有責任，才能打勝這場病毒戰爭。

(中時 )