《人民日報》在其海外版微博發表評論，指美方表述中的「一中政策」與中方「一中原則」在字面上與實質內涵都不同。圖為美軍麥肯號導彈驅逐艦航行台灣海峽。（圖／美國海軍）

在美國國務院發言人公開表態拜登政府堅持「一個中國」政策後，大陸官媒《人民日報》發表評論稱，美方表述中的「一中政策」與中方「一中原則」不僅在字面上不同，在實質內涵上也不排除將有關政策空心化的可能，拜登政府目前對台立場則更傾向於在意識形態領域強化台灣的「政治樣板」屬性。

《人民日報》在其海外版微博公號「@俠客島」發表題為《拜登政府聲稱堅持一個中國政策 美國的「台灣牌」打的什麼路數？》的評論說，美國國務院發言人稱拜登政府仍支持一個中國政策，這被一些人視作美國新政府對華態度有所緩和、拋出了橄欖枝。果真如此嗎？

文章表示，這並非拜登方面第一次就涉台議題表態。在競選期間及上任之初，拜登團隊雖明確表態堅持「一中政策」、恪守中美三個聯合公報，但同時也公開表明要履行《台灣關係法》等對台承諾。而就在幾天前，還有2艘美國驅逐艦穿航台灣海峽。

俠客島說，有研究美國問題多年的資深專家指出，美方表述的「一中政策」與中方「一中原則」不僅在字面上不同，在實質內涵上也不排除將有關政策空心化的可能。如果說川普政府傾向於將涉台議題作為地緣政治重要抓手，那麼拜登政府目前展露出的對台立場則更傾向於在意識形態領域強化台灣的「政治樣板」屬性。

評論認為，從這個意義上講，拜登政府有可能在政治、軍事領域美台高級別官員互動等「硬議題」上保持克制，但在其他「軟議題」上，如何利用川普政府留下的涉台議題「工具」，就要看後續動用「台灣牌」的具體情境了。

最後，評論總結說，還是那句老話：「美方究竟如何奉行『一中政策』，不妨聽其言觀其行」。

(中時新聞網)