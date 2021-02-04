基隆市政府為歡慶2021金牛年到來，規畫4條戶外安心旅遊路線。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為歡慶2021金牛年到來，規畫4條戶外安心旅遊路線，此外，在地店家也推出精選年菜，今年首推寵物年菜，讓民眾可以跟毛小孩一同品嘗大餐過新年，新年期間網路購物還享有專屬優惠。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，春節假期即將到來，許多遊客都會趁著連假安排一趟旅遊行程，基隆正是戶外旅遊最好的選擇，有寬闊的山海風情、歷史古蹟、廟宇及多元的特色美食，以及便捷的交通，適合民眾攜家帶眷一同出遊，這次特別推薦4條基隆人的走春路線，讓遊客體驗基隆人在地的Life style。

第一條市區路線：

主打-24小時基隆不斷電💥

周家蔥油餅➡正濱漁港色彩屋➡海科館➡望海藍帶➡潮境公園➡廟口夜市➡Esquare廣場➡虎仔山步道➡Bar（艾克猴／哥倫布／人参民謠小屋） ➡崁仔頂漁市➡清魚湯➡外木山(日出)

第二挑IG打卡線：

正濱漁港色彩屋➡圖們咖啡 tuman café／河豚很多➡阿根納造船廠➡和平島公園（除夕休園） ➡雷達站咖啡廳➡望幽谷➡星巴克新豐門市➡廟口夜市

第三暖暖老街線：

暖暖火車站➡安德宮百年媽祖廟➡鐵路麵店➡親水公園➡暖心公園➡紅磚八角樓百年幫浦間➡雙生土地公廟➡綠色隧道暖暖水源地➡全台第一座的西勢水庫

第四七堵登山線：

七堵火車站➡七堵鐵道紀念公園➡七堵南興市場➡七堵明德山莊➡泰安瀑布➡姜子寮登山步道

過年期間，基隆許多在地店家也紛紛推出精選特色年菜，最吸睛的年菜是由基隆在地店家－萌老大所推出的寵物專屬特色年菜，大部分的食材都是來自基隆的有機食品。

此外，透過基隆特色店家官方網站，可以直接訂購美味食品，包含「朋廚烘焙坊」的春節限定禮盒、「漁品軒有限公司」的海味醬蕎麥拌麵組、「岑品事業股份有限公司」的AGAR-AGAR鳳尾脆梅石花凍等、「大方合展有限公司」的阿里棒棒啵啵肉乾，以及「心干寶貝」的手作海味醬禮盒等，並配上網路限定優惠。

(中時 )