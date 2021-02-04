美國華盛頓州議院環境、能源和技術委員會，剛剛起草了一項編號「SB 5244」的新法案，鼓勵生產先進核反應爐，主要是小型模組化反應爐(Small Modular Reactors ,SMR)，這符合《華盛頓州投資法》。

富比士雜誌(Forbes)報導，州議院認為，擴大核電的應用，對於美國因應氣候異常、暖化問題，以及推進美國能源業的復興非常重要。

這項立法草案擬定者分別是共和黨的莎朗‧布朗(Sharon Brown)、派里‧多齊爾( Perry Dozier)、傑夫‧霍里( Jeff Holy )、朗恩‧穆莎爾( Ron Muzzall )、雪莉‧休特(Shelly Short)與民主黨的馬克‧摩爾特( Mark Mullet) 。

草案鼓勵興建輸出功率低於350百萬瓦的SMR反應爐，這一族反應爐可由工廠組裝製造，然後以大型貨車運輸，使得興建核電廠變得特別方便。被視為有別於現行核分裂反應爐的重大改進。

投資誘因包括提供給企業稅收激勵、友善貸款，以及投資於華盛頓州的員工培訓計劃等等。

州議院表示，需要這些計劃來鼓勵新能源技術的推進與落實，因為「我們的未來需要這些核能技術，以面對全球暖化和能源轉型的種種挑戰。」

學術界與環保界有一種堅定的核能倡導聲浪，包括詹姆斯·漢森博士（James Hansen）、湯姆·威格利博士（Tom Wigley）、肯恩·卡德拉博士（Ken Caldeira），以及凱利·伊曼紐爾博士（Kerry Emanuel）等世界頂級氣候科學家們，都都呼籲各國的政治領袖，環境運動團體要支持核能發電，因為「這是降低碳排放的最重要方式」，科學家聯盟也明確表示「我們需要核能來解決全球暖化問題。」

然而，不斷聽到反核人士說「核電太昂貴、太費時」，實在是....令人生厭的錯誤說法，那不是事實。

實情是，國際能源機構的最新5年報告顯示「長時間來看，核能是成本最廉的低碳能源。」

問題出在：許多州和地方政府，故意通過不利於核能發電獲利，以市場結構來堆高核能的成本，故意逼走核電發電。

這就是為什麼「SB 5244」法案至關重要的原因。

(中時新聞網)