鍾光豐出任大同子公司 尚志資產總座 19:512021/02/04 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同旗下子公司尚志資產4日董事會，通過聘任宏巨建設董事長鍾光豐為尚志資產總經理，並解除其競業禁止。 在大同新經營經營團隊到位之後，盧明光掌大同各事業體的營運，大股東王光祥任子公司尚志資產董座、主導土地資產產開發的輪廓成形。 由於尚志資產全台土地資產龐大，不少位於集中台北市精華地段，是大同公司的金雞母，尚志資產在大同經營權及經營團隊改組後，加速其土地資產開發，將是改善大同營運的主要核心策略之一。 景氣、資金點火 美高收債發光 《產業》台北雙星聯貸到手 2026年完工 (工商 ) #全台 #大同 #尚志資產 #經營團隊 #土地資產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀財管大翻轉 基金勝保險 04:102021/02/03 財經要聞 基金掀質借熱 規模衝27億 04:102021/02/04 金融．稅務 富車商欠稅1.6億又脫產 刷無限卡周遊各國終遭法院管收 12:122021/02/04 社會 外傳大同大學遷校至基隆 林右昌：未接到通知樂觀其成 16:452021/02/03 生活 柯團隊傳異動 黃珊珊祕書魏佑任升任副發言人 20:402021/02/04 政治 多元資產混搭 抗波動 04:102021/02/04 投資理財 南市平實營區 第一期都更招商案簽約 17:042021/02/04 區域情報-台南 《國際產業》拜拜美頁岩油氣 日住商不玩了 13:582021/02/04 財經 苗栗人文生態休閒聯盟再添生力軍 8機關共推生態觀光 18:582021/02/04 寶島 工商社論》從勞動基金炒股案看未來勞退基金改革方向 04:102021/02/04 財經要聞 霸菱環球高息債券基金 登台 04:102021/02/04 產業特刊 財經熱門新聞 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 疫情慘爆 10萬美企倒地 快不行的數量驚人 - 財經 台積電狂爆 日第1家車用晶片設計大咖又塞肥單 - 財經 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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