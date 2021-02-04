大同旗下子公司尚志資產4日董事會，通過聘任宏巨建設董事長鍾光豐為尚志資產總經理，並解除其競業禁止。

在大同新經營經營團隊到位之後，盧明光掌大同各事業體的營運，大股東王光祥任子公司尚志資產董座、主導土地資產產開發的輪廓成形。

由於尚志資產全台土地資產龐大，不少位於集中台北市精華地段，是大同公司的金雞母，尚志資產在大同經營權及經營團隊改組後，加速其土地資產開發，將是改善大同營運的主要核心策略之一。

(工商 )