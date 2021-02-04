高雄市議員黃捷罷免案，6日將舉行投票，罷免總部「鳳山清捷隊」稍早宣布，5日晚間7點將在高雄鳳山區的捷運鳳山西站旁的議會路上，舉辦「反萊豬罷黃捷教訓蔡英文 罷免投票前團結之夜」，據活動宣傳海報顯示，預計出席嘉賓將有南投藍委許淑華，立委鄭麗文、陳玉珍等多位國民黨立委。

高雄市議員黃捷。(圖/翻攝自黃捷臉書)

「鳳山清捷隊」臉書粉專4日PO文表示，5日罷捷之夜，將在鳳山區自由路、會議路口(高雄捷運鳳山西站1號出口旁)，舉辦「鳳山清捷晚會」，活動時間為下午4點至晚間9點，總部將會要求現場支持者，「全程配戴口罩」。

黃捷罷免之夜宣傳海報，將在鳳山西站1號出口旁舉行。(圖/罷免黃捷-鳳山清捷行動本部 臉書)

預計出席來賓將有2位「國民黨女戰神」，南投立委許淑華、立委鄭麗文。還有林為洲、吳怡玎、李貴敏、陳玉珍、萬美玲、魯明哲、費鴻泰、鄭正鈐等人。清捷隊透露，除上述重量級黨政人士，當晚將有神秘嘉賓到場講話。

值得注意的是，該場地，前高雄市長韓國瑜在2018年競選高雄市長時也使用過，當年11月17日選前黃金周，在議會路旁的空地舉辦過大造勢，當時還出現「韓國瑜流動夜市」。

韓國瑜2018年11月17日晚間在鳳山自辦造勢晚會，現場人數突破12萬人，圖為現場空拍畫面。（圖/李俊毅攝)

對於黃捷罷免案，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。民進黨從黨務高層、市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢。罷免總部發言人徐尚賢今下午已赴高雄地方檢察署，刑事告發總統違反《選罷法》。

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(中時新聞網)