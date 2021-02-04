雲林縣北港鎮保生堂中藥行化身漢方咖啡館，養生餐飲助抗疫。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮保生堂中藥行化身漢方咖啡館，並保留各種武德宮財神爺發源的文物史料。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮保生堂中藥行是北港武德宮財神廟發源地，廟方將充滿歷史紋理的的中藥行重新活化，打造成獨一無二的漢方咖啡館，試營運後4日正式擴大營業，人文空間讓傳統信仰走進現代生活中，多元的漢方餐飲則成為顧客養生抗疫首選。

北港鎮中山路上的保生堂中藥行開設於1955年，店主陳茂霖發現店內常有神蹟顯現，經池府千歲出巡指示「內神」在此，陳茂霖從此於地上供奉1只香爐早晚虔誠敬拜，隨後香火鼎盛、購地建廟成為占地達6000坪的北港武德宮財神廟。

保生堂負責人陳再良表示，2018年保生堂保留部分樣貌與老物件，融入現代元素，販售草本漢方飲食與咖啡甜品，將老字號中藥行轉型為「漢方咖啡館」，透過多元化的經營，讓傳統宗教信仰更貼近民眾日常，並藉此將在地信仰故事傳承下去。

今年保生堂再次運用多種傳統工藝進行裝修，為老屋延續生命力，保留了建築本身的質樸，拓寬南面空間打造日式庭院，使用日式磁磚鋪設而成，庭院老牆則運用日本百年傳統工藝「燒衫」，每片杉板的色澤有所差異，深度碳化後讓建物更為鮮明。

陳再良說，中藥行的櫃台、藥櫃經過改裝設計，成為最具特色的咖啡吧檯，原本放置中藥材的鐵皮桶改放咖啡豆與茶葉，完全沒有違和感，店內還保留各種武德宮財神爺發源的文物史料，不少顧客來此喝咖啡、品茗、用餐，都能感受到一股強烈的「財氣」與「神氣」。

來店顧客大力推薦保生堂的枸杞咖啡、黃金蟲草雞湯、御燉人蔘雞湯等養生餐飲，認為最近疫情升溫加上天氣寒冷，養生餐飲以中藥溫補提升免疫力，希望藉由食療養生度過今年的疫情寒冬。

(中時 )