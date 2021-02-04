為求上任後第一個重大紓困案能盡快通過，美國總統拜登周三對共和黨釋出善意，宣稱1,400美元的紓困支票可以調高發放門檻，1.9兆美元的紓困案總額也可以調整。

消息人士透露，拜登周三向眾院民主黨團表示，由於在選前已經承諾選民，所以1,400美元的現金支票金額不會改變，但發放的對象可以調整，「我們可以再精算一下發放給那些有紓困需要的民眾，這一部份我沒意見。」

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)指出，「對於調整請領1,400美元紓困金的門檻，拜登持開放的態度，這本來就在討論之中。」

消息人士還指出，拜登也並未堅持紓困方案總規模1.9兆美元一定不能改，他向民主黨議員表示，紓困方案中的幾個項目民主黨可以「讓步」。

莎琪表示，拜登本來就不認為他提的方案國會會照單全收，「拜登明白這就是立法的過程。」

拜登的紓困案除了對廣大美國民眾發放紓困金外，還包括對州與地方政府給予金援、為配送新冠疫苗提列經費與提高聯邦失業補助。

對於拜登的紓困案，共和黨一方面以國會去年底才剛通過9,000億美元紓困案為由表示時機不成熟，另一方面也抨擊方案總規模太大。10名共和黨參議員還提出另一個6,180億美元的版本，大砍紓困金額與失業補助。

在與自家議員開會時，拜登表示共和黨的版本規模太小，不足以因應疫情帶來的危機。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)指出，「民主黨似乎急於通過執政後的第一個法案，但這個紓困案與上一任飽受批評的民主黨總統一樣，規模太大且透過舉債亂撒錢。」

有些民主黨議員也贊同調整紓困支票的發放門檻，目前考量方案為個人年所得5萬與夫妻年所得10萬美元以下的民眾才有領取的資格。

(工商 )